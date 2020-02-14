На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед. Есть погибшие

На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед. Об этом сообщает региональный МЧС.

Известно, что в колонне ехало три авто. Погибли два рыбака, которые находились в одном из транспортных средств. Еще один мужчина, который смог выбраться из второго автомобиля, госпитализирован.

«Сообщение о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило в 19.24 (хбр) 13 февраля 2020 года. Три легковых автомобиля возвращались с рыбалки в город. В районе с. Воронежское-3 Хабаровского района в 4 километрах от населенного пункта на реке Амур два автомобиля провалилась в полынью. Это произошло при выезде на лед с островов, которые находятся посреди реки, в 50-70 метрах от берега», — сообщает пресс-служба региональных спасателей.

ЧП произошло в 70 метрах от берега реки Амур под Хабаровском накануне вечером. В МЧС призывают граждан воздержаться от выхода и от выезда на лед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей погибли, провалившись под лед в Алма-Ате. Глава города взял расследование дела на личный контроль.