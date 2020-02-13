Трое детей погибли, провалившись под лед в Алма-Ате

Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате, провалившись под тонкий лед. Об этом сообщил глава города Бакытжан Сагинтаев.

«Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели <…>. Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом», — написал он в Facebook.

Градоначальник выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он заверил, что родственникам будет оказана помощь. Полиции и службам ЧС поручено расследовать причины трагедии.

«Ход расследования — на личном контроле», — заключил Сагинтаев.

Ранее жители Алма-Аты начали бить тревогу в соцсетях: пользователи писали об исчезновении троих детей 2006 года рождения. Ребята ушли в школу 12 февраля, после чего их никто не видел.