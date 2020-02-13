Трое детей погибли, провалившись под лед в Алма-Ате
Глава города взял расследование дела на личный контроль.
Фото: ТАСС / Karl-Josef Hildenbrand
Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате, провалившись под тонкий лед. Об этом сообщил глава города Бакытжан Сагинтаев.
«Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели <…>. Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом», — написал он в Facebook.
Градоначальник выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он заверил, что родственникам будет оказана помощь. Полиции и службам ЧС поручено расследовать причины трагедии.
«Ход расследования — на личном контроле», — заключил Сагинтаев.
Ранее жители Алма-Аты начали бить тревогу в соцсетях: пользователи писали об исчезновении троих детей 2006 года рождения. Ребята ушли в школу 12 февраля, после чего их никто не видел.
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