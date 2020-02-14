Постоянные твиты Дональда Трампа мешают его подчиненным. Не выдержал даже генпрокурор
Демократы считают, что с помощью соцсетей американский президент оказывает давление на важные государственные процессы.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: www.globallookpress.com /Oliver Contreras, 5-tv.ru
Активность Дональда Трампа в соцсетях мешает работать. С таким обвинением в адрес президента США выступил Генеральный прокурор страны Уильям Барр. В интервью американским телеканалам он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его делать что-либо противоречащее закону, но чрезмерная открытость главы Белого дома не идет на пользу в рассмотрении дел государственной важности.
Уильм Барр, Генпрокурор США: «Публичные заявления президента, его твиты по поводу Минюста, людей, работающих в Минюсте, дел, рассматриваемых ведомством, прокуроров — все это делает невозможным выполнение моей работы».
Ранее на посты американского лидера жаловалась спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Она считает, что Дональд Трамп злоупотребляет полномочиями, пытаясь через соцсети оказывать давление на Минюст по делу своего приятеля и экс-советника Роджера Стоуна.
Конгресс США признал его виновным в даче ложных показаний в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016-го. Кроме того, Стоун якобы собирал компромат на соперницу Трампа Хилари Клинтон. За это прокуроры хотели приговорить бывшего советника к девяти годам тюрьмы. Но после гневного твита главы Белого дома по этому поводу — взяли самоотвод.
Нашли ошибку?