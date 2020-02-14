Постоянные твиты Дональда Трампа мешают его подчиненным. Не выдержал даже генпрокурор

Активность Дональда Трампа в соцсетях мешает работать. С таким обвинением в адрес президента США выступил Генеральный прокурор страны Уильям Барр. В интервью американским телеканалам он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его делать что-либо противоречащее закону, но чрезмерная открытость главы Белого дома не идет на пользу в рассмотрении дел государственной важности.

Уильм Барр, Генпрокурор США: «Публичные заявления президента, его твиты по поводу Минюста, людей, работающих в Минюсте, дел, рассматриваемых ведомством, прокуроров — все это делает невозможным выполнение моей работы».

Ранее на посты американского лидера жаловалась спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Она считает, что Дональд Трамп злоупотребляет полномочиями, пытаясь через соцсети оказывать давление на Минюст по делу своего приятеля и экс-советника Роджера Стоуна.

Конгресс США признал его виновным в даче ложных показаний в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016-го. Кроме того, Стоун якобы собирал компромат на соперницу Трампа Хилари Клинтон. За это прокуроры хотели приговорить бывшего советника к девяти годам тюрьмы. Но после гневного твита главы Белого дома по этому поводу — взяли самоотвод.