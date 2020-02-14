На сколько увеличились взносы за капремонт в России в 2020 году

В России увеличились взносы на капитальный ремонт жилья. Теперь собственникам придется платить в среднем на десять процентов больше чем девять месяцев назад. Такую информацию предоставил «Известиям» Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Минимальная ставка — чуть больше восьми рублей за один квадратный метр. При этом в разных регионах, взносы повышались постепенно, и в разное время. Например, в Ульяновской области это случилось 1 февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской — 1 сентября. Где-то тариф повысился с 1 января уже текущего года.

При этом по данным Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), в текущем году увеличение произошло в 54 субъектах из 86-ти.