«Я не могу это смотреть»: Захарова высказалась о передаче Собчак

Телеведущая Тина Канделаки после интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой поинтересовалась у нее, планирует ли та посетить новое ток-шоу Ксении Собчак. Дипломат призналась, что не пойдет на передачу, потому что не ходит к людям, которых «не уважает». Об этом сообщает KP.RU.

«На программу к Собчак пойдешь?» — поинтересовалась Канделаки.

«Нет. Тина, я хожу к людям интересным, умным, которых уважаю. Я, честно говоря, это не скрываю. Я не хожу к людям, которых я не уважаю, вот и все», — ответила представитель МИД.

Также дипломат добавила, что пыталась смотреть новую программу знаменитости, однако у нее не получилось полностью оценить выпуск.

«Я не могу это смотреть, это невозможно смотреть! Я пыталась, но не могу», — призналась Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры.