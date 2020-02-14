«Я не могу это смотреть»: Захарова высказалась о передаче Собчак
Тина Канделаки опубликовала в Telegram-канале видеозапись разговора с официальным представителем МИД России.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, T.me @tikandelaki
Телеведущая Тина Канделаки после интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой поинтересовалась у нее, планирует ли та посетить новое ток-шоу Ксении Собчак. Дипломат призналась, что не пойдет на передачу, потому что не ходит к людям, которых «не уважает». Об этом сообщает KP.RU.
«На программу к Собчак пойдешь?» — поинтересовалась Канделаки.
«Нет. Тина, я хожу к людям интересным, умным, которых уважаю. Я, честно говоря, это не скрываю. Я не хожу к людям, которых я не уважаю, вот и все», — ответила представитель МИД.
Также дипломат добавила, что пыталась смотреть новую программу знаменитости, однако у нее не получилось полностью оценить выпуск.
«Я не могу это смотреть, это невозможно смотреть! Я пыталась, но не могу», — призналась Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры.
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