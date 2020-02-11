«Это лестно!» –Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Телеведущая Тина Канделаки ответила на критику светской львицы Ксении Собчак по поводу своей внешности. Звезда опубликовала свой «скромный ответ» в Twitter.

Накануне Ксения стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В рубрике «Честные выборы» ведущий задал звезде следующий вопрос.

«Что ты выбираешь — сменить пол и жениться на Тине Канделаки или быть крестницей президента Монголии?» — поинтересовался Иван Ургант.

Знаменитость в эфире вечернего шоу высмеяла фигуру коллеги.

«Канделаки, сколько в спортзале не занимается, все равно выглядит ну так себе. Я лучше выберу Монголию», — сделала колкое заявление телеведущая.

«Вот она, пошла собчатина настоящая! Классическая Собчак! Вот они, оскорбления женщин», — эмоционально отреагировал Ургант на слова гостьи.

Подписчики генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» поинтересовались у нее, как она отнеслась к словам Собчак. Тина призналась, что ей приятно, что Ксения, человек с большим послужным списком, обратила внимание на нее — «скромную девчонку из Тбилиси».

«Это лестно! Лестно, когда экс-кандидат в президенты Российской Федерации, большой политический лидер, без пяти минут глава партии, известный видеоблогер, ведущая, звезда Первого канала, красавица, умница, лицо косметики с идеальной кожей, внешностью, породой и харизмой обсуждает меня, скромную девчонку из Тбилиси. Честно, это приятно. Скрывать не буду» — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канделаки удивила фанатов необычным фото.