«Это лестно!» –Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры
Знаменитость записала видеоответ и опубликовала в своем микроблоге.
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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki, Twitter @tina_kandelaki
Телеведущая Тина Канделаки ответила на критику светской львицы Ксении Собчак по поводу своей внешности. Звезда опубликовала свой «скромный ответ» в Twitter.
Накануне Ксения стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В рубрике «Честные выборы» ведущий задал звезде следующий вопрос.
«Что ты выбираешь — сменить пол и жениться на Тине Канделаки или быть крестницей президента Монголии?» — поинтересовался Иван Ургант.
Знаменитость в эфире вечернего шоу высмеяла фигуру коллеги.
«Канделаки, сколько в спортзале не занимается, все равно выглядит ну так себе. Я лучше выберу Монголию», — сделала колкое заявление телеведущая.
«Вот она, пошла собчатина настоящая! Классическая Собчак! Вот они, оскорбления женщин», — эмоционально отреагировал Ургант на слова гостьи.
Подписчики генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» поинтересовались у нее, как она отнеслась к словам Собчак. Тина призналась, что ей приятно, что Ксения, человек с большим послужным списком, обратила внимание на нее — «скромную девчонку из Тбилиси».
«Это лестно! Лестно, когда экс-кандидат в президенты Российской Федерации, большой политический лидер, без пяти минут глава партии, известный видеоблогер, ведущая, звезда Первого канала, красавица, умница, лицо косметики с идеальной кожей, внешностью, породой и харизмой обсуждает меня, скромную девчонку из Тбилиси. Честно, это приятно. Скрывать не буду» — заявила звезда.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канделаки удивила фанатов необычным фото.
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