Как снизить давление за 15 минут без лекарств

Юрий Конев, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, рассказал 5-tv.ru о способе снижения давления за 15 минут. По словам специалиста, для того, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно четверть часа погулять на свежем воздухе.

Казалось бы, все предельно просто, однако стоит обратить внимание на несколько нюансов. Во-первых, загазованную городскую атмосферу чистым воздухом никак не назовешь. Поэтому идеальный вариант для прогулок — лес, расположенный вдали от населенного пункта. Во-вторых, на местности должен быть небольшой перепад высот. В-третьих, давление понижается только при выполнении человеком соответствующих его массе тела нагрузок.

«Тренирующий эффект появляется, когда нагрузка даже в пожилом возрасте, а пожилой возраст начинается с 60 лет, — 110-120 ударов в минуту. То есть, темп ходьбы определяется частотой сердечных сокращений. Только тогда можно достичь определенного тренирующего эффекта. Если идти нога за ногу да еще и в городе, то ни о каком тренирующем эффекте речи не идет», — пояснил кардиолог.

Юрий Конев обратил внимание, что в осенне-весенние периоды люди более подвержены недомоганиям, поскольку это время неустойчивых климатических характеристик: атмосферного давления и температуры. Показатели могут меняться до нескольких раз за сутки, что не лучшим образом сказывается на состоянии здоровья. Профессор посоветовал метеочувствительным людям, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лицам старших возрастных групп в такие моменты обязательно соблюдать режим труда и отдыха.

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