До матча российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса остается меньше десяти дней. Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF.

Харитонов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как готовится к поединку. По словам спортсмена, вместе с командой они продолжают усиленно тренироваться в Таиланде перед встречей с бразильцем.

«К бою подойдем в лучшей форме!» — заявил спортсмен.

Схватка пройдет по нестандартным правилам — в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

«Настрой боевой, как всегда. У меня другого не бывает», — отметил боец.

Ставки на бой спортсмен не делает. Он считает, что на поединок надо выйти и показать свой максимальный результат.

«Победа. Нам нужна победа!» — подчеркивает россиянин.

Вечером 22 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Однако в России трансляция будет рано утром 23 февраля — в тот же день, что и поединок Харитонова с Родригесом. По словам Сергея, он был не в курсе данной встречи.

«Это будет интересное зрелище. Любой может победить, честно тут не могу делать ставки. Они реально два достойных тяжеловеса», — отметил спортсмен.

На вопрос журналиста, что Сергей Харитонов преподнес возлюбленной в подарок на 14 февраля, он пожелал не отвечать.

«Я оставлю это в секрете», — сказал Харитонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса.