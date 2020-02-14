«Настрой боевой» — Харитонов рассказал, как готовится к схватке с Родригесом
Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru
До матча российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса остается меньше десяти дней. Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF.
Харитонов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как готовится к поединку. По словам спортсмена, вместе с командой они продолжают усиленно тренироваться в Таиланде перед встречей с бразильцем.
«К бою подойдем в лучшей форме!» — заявил спортсмен.
Схватка пройдет по нестандартным правилам — в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
«Настрой боевой, как всегда. У меня другого не бывает», — отметил боец.
Ставки на бой спортсмен не делает. Он считает, что на поединок надо выйти и показать свой максимальный результат.
«Победа. Нам нужна победа!» — подчеркивает россиянин.
Вечером 22 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Однако в России трансляция будет рано утром 23 февраля — в тот же день, что и поединок Харитонова с Родригесом. По словам Сергея, он был не в курсе данной встречи.
«Это будет интересное зрелище. Любой может победить, честно тут не могу делать ставки. Они реально два достойных тяжеловеса», — отметил спортсмен.
На вопрос журналиста, что Сергей Харитонов преподнес возлюбленной в подарок на 14 февраля, он пожелал не отвечать.
«Я оставлю это в секрете», — сказал Харитонов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса.
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