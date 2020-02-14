Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию с коронавирусом и обстановку в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались напряженная обстановка в сирийском Идлибе и тема влияния коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Традиционно обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок. Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике», — сказал Песков.

Минобороны Турции 10 февраля сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять — получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб со стороны правительственных войск Башара Асада. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей армии Сирии и нейтрализовали 101 сирийского военного.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что целью сирийских войск в провинции Идлиб являются исключительно террористы.