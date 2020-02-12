Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане

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Сергей Зеленский
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Спикер Кремля прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Война в Сирии 4561

Целью сирийских войск в провинции Идлиб являются исключительно террористы, а не мирные жители. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что правительственная армия САР якобы атакуют простых граждан.

«Это удары по террористам, а не по гражданским лицам», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сегодня президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку в Идлибе. Как сообщили в Кремле, собеседники отметили важность выполнения российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. Этот документ предусматривает разведение сил и средств правительства и оппозиции в зоне деэскалации Идлиб.

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