Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане

Целью сирийских войск в провинции Идлиб являются исключительно террористы, а не мирные жители. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что правительственная армия САР якобы атакуют простых граждан.

«Это удары по террористам, а не по гражданским лицам», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сегодня президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку в Идлибе. Как сообщили в Кремле, собеседники отметили важность выполнения российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. Этот документ предусматривает разведение сил и средств правительства и оппозиции в зоне деэскалации Идлиб.