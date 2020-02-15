Телеведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике коричневого цвета. По ее мнению, внимание подписчиков должна была привлечь его нижняя часть, но они принялись обсуждать «квадратную фигуру» звезды.

«„До ушей нельзя было трусы натянуть“, — все родители» — с юмором подписала фото знаменитость.

Instagram @reginatodorenko

В комментариях некоторые пользователи критикуют Тодоренко за выбранный наряд. По их мнению, купальник не подходит к ее фигуре. Некоторые призывают его выбросить, а кто-то — удивляется решению звезды выложить подобное фото.

«Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении»;

«Купальник — на мусорку!»

«Фото называется: как за секунду испортить себе репутацию. Безобразное фото»;

«Отличная фигура. Но фото такое я бы тоже не выкладывала бы», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко смутила подписчиков неравномерным загаром.