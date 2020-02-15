«Купальник — на мусорку!» — Тодоренко раскритиковали за «квадратную фигуру»

|
Игорь Рязов
40

Звезда полагала, что фото привлечет к себе внимание, и не ошиблась.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике коричневого цвета. По ее мнению, внимание подписчиков должна была привлечь его нижняя часть, но они принялись обсуждать «квадратную фигуру» звезды.

«„До ушей нельзя было трусы натянуть“, — все родители» — с юмором подписала фото знаменитость.

Instagram @reginatodorenko

В комментариях некоторые пользователи критикуют Тодоренко за выбранный наряд. По их мнению, купальник не подходит к ее фигуре. Некоторые призывают его выбросить, а кто-то — удивляется решению звезды выложить подобное фото.

«Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении»;

«Купальник — на мусорку!»

«Фото называется: как за секунду испортить себе репутацию. Безобразное фото»;

«Отличная фигура. Но фото такое я бы тоже не выкладывала бы», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко смутила подписчиков неравномерным загаром.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...