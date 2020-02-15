«Купальник — на мусорку!» — Тодоренко раскритиковали за «квадратную фигуру»
Звезда полагала, что фото привлечет к себе внимание, и не ошиблась.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике коричневого цвета. По ее мнению, внимание подписчиков должна была привлечь его нижняя часть, но они принялись обсуждать «квадратную фигуру» звезды.
«„До ушей нельзя было трусы натянуть“, — все родители» — с юмором подписала фото знаменитость.
В комментариях некоторые пользователи критикуют Тодоренко за выбранный наряд. По их мнению, купальник не подходит к ее фигуре. Некоторые призывают его выбросить, а кто-то — удивляется решению звезды выложить подобное фото.
«Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении»;
«Купальник — на мусорку!»
«Фото называется: как за секунду испортить себе репутацию. Безобразное фото»;
«Отличная фигура. Но фото такое я бы тоже не выкладывала бы», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко смутила подписчиков неравномерным загаром.
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