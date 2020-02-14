Неизвестные написали цитату Гитлера на заборе возле метро в центре Москвы

Столичная полиция разыскивает злоумышленников, написавших на строительном заборе прямо у входа на станцию метро «Маяковская» на Тверской улице одно из высказываний, которое предположительно принадлежит Адольфу Гитлеру.

На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что прохожие мало внимания обращают на надпись и идут по своим делам дальше.

Ранее в Петербурге двое предполагаемых вандалов арестованы по делу о призывах к терроризму.