Неизвестные написали цитату Гитлера на заборе возле метро в центре Москвы

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Сергей Зеленский
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Прохожие на Тверской улице мало внимания обращают на надпись.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Столичная полиция разыскивает злоумышленников, написавших на строительном заборе прямо у входа на станцию метро «Маяковская» на Тверской улице одно из высказываний, которое предположительно принадлежит Адольфу Гитлеру.

На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что прохожие мало внимания обращают на надпись и идут по своим делам дальше.

Ранее в Петербурге двое предполагаемых вандалов арестованы по делу о призывах к терроризму.

Неизвестные написали цитату Гитлера на заборе возле метро в центре Москвы

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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