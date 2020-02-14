Неизвестные написали цитату Гитлера на заборе возле метро в центре Москвы
Прохожие на Тверской улице мало внимания обращают на надпись.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Столичная полиция разыскивает злоумышленников, написавших на строительном заборе прямо у входа на станцию метро «Маяковская» на Тверской улице одно из высказываний, которое предположительно принадлежит Адольфу Гитлеру.
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