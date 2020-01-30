Двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о призывах к терроризму

Двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, уроженец киргизского города Ош Исломбек Парпиев и его знакомый Мухаммадазиз Ишматов за вознаграждение согласились нанести на здания в исторической части Петербурга граффити экстремистской направленности.

Изначально подозреваемым инкриминировали вандализм, но позднее, было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте предполагаемых злоумышленников до 27 марта.

Расследование продолжается. Обвинение Парпиеву и Ишматову пока не предъявлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в вербовке террористов работал таксистом в Петербурге.