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Двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о призывах к терроризму

, 13:08 | Василий Заика 34

По версии следствия, подозреваемые нанесли граффити экстремистской направленности на здания исторической части Северной столицы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, уроженец киргизского города Ош Исломбек Парпиев и его знакомый Мухаммадазиз Ишматов за вознаграждение согласились нанести на здания в исторической части Петербурга граффити экстремистской направленности.

Изначально подозреваемым инкриминировали вандализм, но позднее, было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте предполагаемых злоумышленников до 27 марта.

Расследование продолжается. Обвинение Парпиеву и Ишматову пока не предъявлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в вербовке террористов работал таксистом в Петербурге.

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