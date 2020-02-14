«Манчестер Сити» отстранен УЕФА от участия в еврокубках на два сезона

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей. Клуб также получил штраф в размере 30 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Сити» грубо нарушил, как правила лицензирования, так и правила финансового фэйр-плей, то есть не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон, например, с другими клубами. По данным ассоциации, клуб ввел в заблуждение УЕФА и завысил спонсорские доходы в отчетах за период с 2012 по 2016 годы. Известно также, что в ходе разбирательства руководство «Манчестер Сити» не сотрудничало с судебной палатой.

На официальном сайте клуба появилось сообщение о том, что там «разочарованы, но не удивлены» решением УЕФА. «Манчестер Сити» собирается обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболистов «Манчестер Сити» приехали поздравить с победой 22 модели.