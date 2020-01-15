Футболистов «Манчестер Сити» приехали поздравить с победой 22 модели

Для футболистов английского клуба «Манчестер Сити» после их победы над командой «Астон Виллу» 12 января устроили вечеринку. На мероприятие были приглашены спутницы игроков, а также 22 Instagram-модели, которые специально прилетели из Италии.

Как сообщает The Sun, у футболистов было получено разрешение на проведение вечеринки от главного тренера Хосепа Гвардиолы. Мероприятие было приурочено к отложенному празднованию Рождества. Организацией вечера на протяжении двух месяцев занимался один из сотрудников ФК.

12 января «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счетом 6:1. В матче отличились нападающий Серхио Агуэро, полузащитник Рияд Марез, а также нападающий Габриэл Жезус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из футболистов больше всего зарабатывает.