Александр Васильев утонченно признался в любви к смотрительнице музея в Петербурге

Историк моды Александр Васильев трогательно и изысканно объяснился в любви к 78-летней смотрительнице Российского этнографического музея Тамаре Александровне в Петербурге.

5-tv.ru

Сначала на фоне экспонатов ведущий популярной программы «Модный приговор» рассказывал посетителям о традиционных нарядах русских женщин.

«Мода зависела от каждой деревни и от каждого двора. Народ разнообразно одарен, ведь эти вещи не преподавались на каких-то курсах ручного труда при церкви. Ведь женщины не знали, как это шить. Это их бабушка, мама, соседка учила», — отметил он.

В этот момент в помещение кто-то вошел и Васильев прервал свое повествование.

«Здравствуйте, моя дорогая. Я так рад, что вы здесь», — воскликнул он, послав воздушный поцелуй.

Позднее, покидая музей, историк моды бережно держал за руки Тамару Александровну — сотрудницу музея.

«Я вас полюбил», — с обезоруживающей улыбкой сказал он ей.

Тогда коллеги смотрительницы посоветовали ему взять ее к себе на программу, но Васильев возразил.

«Вы такая красивая. Свет очей моих. Молодая, красивая. Вы замужем, кстати?» — поинтересовался он.

Получив отрицательный ответ, он отметил, что это хорошо.

«Помните, хорошее дело браком не назовут», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Васильев станцевал на блошином рынке в Германии с блондинкой.