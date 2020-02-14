Александр Васильев утонченно признался в любви к смотрительнице музея в Петербурге
Историк моды прибыл в Северную столицу для прочтения лекции по истории костюма.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков, 5-tv.ru
Историк моды Александр Васильев трогательно и изысканно объяснился в любви к 78-летней смотрительнице Российского этнографического музея Тамаре Александровне в Петербурге.
Сначала на фоне экспонатов ведущий популярной программы «Модный приговор» рассказывал посетителям о традиционных нарядах русских женщин.
«Мода зависела от каждой деревни и от каждого двора. Народ разнообразно одарен, ведь эти вещи не преподавались на каких-то курсах ручного труда при церкви. Ведь женщины не знали, как это шить. Это их бабушка, мама, соседка учила», — отметил он.
В этот момент в помещение кто-то вошел и Васильев прервал свое повествование.
«Здравствуйте, моя дорогая. Я так рад, что вы здесь», — воскликнул он, послав воздушный поцелуй.
Позднее, покидая музей, историк моды бережно держал за руки Тамару Александровну — сотрудницу музея.
«Я вас полюбил», — с обезоруживающей улыбкой сказал он ей.
Тогда коллеги смотрительницы посоветовали ему взять ее к себе на программу, но Васильев возразил.
«Вы такая красивая. Свет очей моих. Молодая, красивая. Вы замужем, кстати?» — поинтересовался он.
Получив отрицательный ответ, он отметил, что это хорошо.
«Помните, хорошее дело браком не назовут», — резюмировал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Васильев станцевал на блошином рынке в Германии с блондинкой.
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