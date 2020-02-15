«Билан уже нервно дышит в сторонке»: Лена Миро раскритиковала танец Лободы

Лена Миро опубликовала пост в «Живом журнале», где раскритиковала танец Светланы Лободы, который она исполнила на концерте в честь Дня всех влюбленных. По мнению блогера, певице якобы срочно нужна помощь хорошего психиатра. Об этом она также написала на своей странице в Instagram.

«Посмотрите, как это было. Билан уже нервно дышит в сторонке», — высказалась Миро.

Блогер отметила, что фанаты уже видели причудливые костюмы Филиппа Киркорова, нетрезвого Диму Билана на концерте в Самаре, а теперь стали свидетелями шоу от Лободы.

«Сама она говорит, что много работает и не спит. Я же вижу человека, которому срочно необходима помощь хорошего психиатра. Такие телодвижения я видела в документальном фильме про больных шизофренией. Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают. Рядышком — санитары и высокий забор», — написала Лена.

Также блогер добавила, что право самовыражаться на сцене есть у каждого. Но ей не нравится, что такие танцы наблюдает публика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Миро резко высказалась о внешнем виде Яны Рудковской.