«Билан уже нервно дышит в сторонке»: Лена Миро раскритиковала танец Лободы
Скандал в сети разгорелся из-за выступления поп-исполнительнцы на концерте в честь Дня святого Валентина.
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Фото, видео: Instagram @olgababanina, @lobodaofficial
Лена Миро опубликовала пост в «Живом журнале», где раскритиковала танец Светланы Лободы, который она исполнила на концерте в честь Дня всех влюбленных. По мнению блогера, певице якобы срочно нужна помощь хорошего психиатра. Об этом она также написала на своей странице в Instagram.
«Посмотрите, как это было. Билан уже нервно дышит в сторонке», — высказалась Миро.
Блогер отметила, что фанаты уже видели причудливые костюмы Филиппа Киркорова, нетрезвого Диму Билана на концерте в Самаре, а теперь стали свидетелями шоу от Лободы.
«Сама она говорит, что много работает и не спит. Я же вижу человека, которому срочно необходима помощь хорошего психиатра. Такие телодвижения я видела в документальном фильме про больных шизофренией. Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают. Рядышком — санитары и высокий забор», — написала Лена.
Также блогер добавила, что право самовыражаться на сцене есть у каждого. Но ей не нравится, что такие танцы наблюдает публика.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Миро резко высказалась о внешнем виде Яны Рудковской.
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