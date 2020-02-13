«Женщина, которая боится стареть». За что Лена Миро раскритиковала Рудковскую?

Лена Миро опубликовала пост в своем блоге, где резко высказалась о внешнем виде продюсера Яны Рудковской. По словам писательницы, супруге Евгения Плющенко давно пора сменить гардероб, ведь ее наряды совсем не соответствует ее возрасту. Об этом она также написала на своей странице в Instagram.

Лена привела в пример одну из фотографий Рудковской, где та стоит рядом с мужем. На ней элегантное черное платье, на муже — смокинг. По мнению блогера, на снимке Яна выглядит прекрасной взросшлой женщиной.

Но такие кадры, по мнению Миро, редкость. Чаще ее можно увидеть в нарядах, оголяющих совсем не то, что нужно показывать женщине ее зрелого возраста.

«Наша баба страшно боится, что в ней не признают девочку. Ну, или хотя бы девушку лет 27», — заявила Миро.

Instagram @lenamyro

Известный блогер считает, что лучше бы знаменитость скрывала недостатки своей фигуры под одеждой. В частности, не стоит носить короткие платья, поскольку Лена Миро уверена: ноги Яны не в лучшей форме.

«Все чаще Рудковская норовит избежать лишней, по ее мнению, одежды и доказать всему миру, что она еще молода и привлекательна», — добавила знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 5 Фев 2020 в 9:15 PST

При этом блогер признала, что продюсер порой угадывает с образом и выбирает более закрытые платья и костюмы, идеально подходящие ее телу и возрасту.

«Да, зрелая женщина. Да, на девушку никак не тянет. Однако и ржать над ней тоже не хочется. Обычная, нормальная женщина. Не отталкивает», — заявила Миро.

Ранее блогер Лена Миро заявила, что Вера Брежнева скрывает свой истинный возраст.