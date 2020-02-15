Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Петербурге

В Петербурге актер театра «Лицедеи» сбил мужчину. По информации 5-tv.ru, артист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла вечером 14 февраля на улице Коллонтай. По предварительной информации, артист совершил наезд на мужчину, стоящего рядом со своим автомобилем, который был припаркован у края проезжей части. Далее актер якобы продолжил движение и повредил машину пострадавшего.

Мужчину с различными травмами в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Актера задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лихач устроил гонки с полицией на Дворцовой площади в Петербурге.