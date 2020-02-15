Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала жертвой мошенников в Москве

Российская актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», стала жертвой мошенников, специализирующихся на краже денег с банковских карт.

Как стало известно 5-tv.ru, 32-летняя звезда кино и сериалов лишилась крупной суммы. 14 февраля она обратилась в полицию и сообщила, что накануне ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что с ее счета якобы пытаются снять деньги.

Аферист попросил знаменитость установить на телефоне приложение удаленного доступа. Чтобы убедить актрису, злоумышленник даже прислали SMS с номера 900. Спустя несколько минут со счета Бербер пропали около 300 тысяч рублей. Зоя успела сделать несколько скриншотов с данными получателей и обратилась в службу поддержки банка и в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Зоя Бербер — российская актриса театра и кино. Артистка сыграла жену главного героя в сериале «Возмездие». С 2018 года на телеканале «Моя планета» ведет программу «Один день в городе».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники разработали новый способ кражи денег со счетов россиян.