Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала жертвой мошенников в Москве
Злоумышленники украли у актрисы около 300 тысяч рублей.
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Фото, видео: Instagram @zberberr
Российская актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», стала жертвой мошенников, специализирующихся на краже денег с банковских карт.
Как стало известно 5-tv.ru, 32-летняя звезда кино и сериалов лишилась крупной суммы. 14 февраля она обратилась в полицию и сообщила, что накануне ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что с ее счета якобы пытаются снять деньги.
Аферист попросил знаменитость установить на телефоне приложение удаленного доступа. Чтобы убедить актрису, злоумышленник даже прислали SMS с номера 900. Спустя несколько минут со счета Бербер пропали около 300 тысяч рублей. Зоя успела сделать несколько скриншотов с данными получателей и обратилась в службу поддержки банка и в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Зоя Бербер — российская актриса театра и кино. Артистка сыграла жену главного героя в сериале «Возмездие». С 2018 года на телеканале «Моя планета» ведет программу «Один день в городе».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники разработали новый способ кражи денег со счетов россиян.
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