Новый способ кражи денег со счетов россиян разработали мошенники

Мошенники придумали новый способ хищения средств. Об этом сообщают «Известия».

Они обзванивают клиентов банков, сообщают о «блокировке» карт из-за якобы имеющихся задолженностей и предлагают «спасти деньги пока не поздно». Для этого нужно лишь сообщить оператору персональные данные.

Получив необходимую информацию звонивший отключается, а счет жертвы — обнуляется. В основном на удочку аферистов попадаются пожилые люди.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками службы безопасности, судебными приставами или работниками пенсионного фонда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как московского бизнесмена «развели» на эксклюзивные часы за миллион рублей.