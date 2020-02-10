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  4. Новый способ кражи денег со счетов россиян разработали мошенники

Новый способ кражи денег со счетов россиян разработали мошенники

, 6:10 Эфирная новость 243

Тузом в рукаве для них теперь стали долги и страстное желание «спасти деньги пока не поздно».

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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Мошенники придумали новый способ хищения средств. Об этом сообщают «Известия».

Они обзванивают клиентов банков, сообщают о «блокировке» карт из-за якобы имеющихся задолженностей и предлагают «спасти деньги пока не поздно». Для этого нужно лишь сообщить оператору персональные данные.

Получив необходимую информацию звонивший отключается, а счет жертвы — обнуляется. В основном на удочку аферистов попадаются пожилые люди.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками службы безопасности, судебными приставами или работниками пенсионного фонда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как московского бизнесмена «развели» на эксклюзивные часы за миллион рублей.

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