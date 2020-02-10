Новый способ кражи денег со счетов россиян разработали мошенники

Мошенники придумали новый способ хищения средств. Об этом сообщают «Известия».
Они обзванивают клиентов банков, сообщают о «блокировке» карт из-за якобы имеющихся задолженностей и предлагают «спасти деньги пока не поздно». Для этого нужно лишь сообщить оператору персональные данные.
Получив необходимую информацию звонивший отключается, а счет жертвы — обнуляется. В основном на удочку аферистов попадаются пожилые люди.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками службы безопасности, судебными приставами или работниками пенсионного фонда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как московского бизнесмена «развели» на эксклюзивные часы за миллион рублей.