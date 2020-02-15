Решетова и Тимати отметили День святого Валентина в ресторане

Романтичную дату — 14 февраля рэпер Тимати и его избранница Анастасия Решетова провели в ресторане. Фотографией оттуда девушка поделилась с поклонниками в Instagram.

«Мы никогда не отмечаем День всех влюбленных. Просто нашелся повод наконец-то выбраться из дома. А то все чипсы под сериалы», — написала автор поста.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Как видно на снимках, для похода в заведение исполнитель выбрал повседневную одежду — бардовую водолазку, трико и кеды. Мать его четырехмесячного сына Ратмира надела более подходящий для светского выхода наряд. Решетова облачилась в белое мини-платье и сапоги в цвет. Ее образ дополнил подаренный мужем большой букет белых роз.

Поклонники отметили, что пара отлично смотрелась вместе, несмотря на разнородность стилей в одежде. А Решетова на зависть другим в очередной раз продемонстрировала отличную фигуру после родов и частых посиделок за чипсами.

«Это как так можно выглядеть шикарно после родов, не так давно же! Вы колдуете, что ли?»

«Вы такие бусинки!»

«Красивая и счастливая», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова впервые показала лицо сына Тимати.