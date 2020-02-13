Решетова впервые показала лицо сына Тимати. На кого он больше похож?
24-летняя звездная мама скрывала внешность наследника около четырех месяцев.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Невеста рэпера Тимати 24-летняя Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. В Instagram звезда поделилась фотографией, на которой позирует вместе с наследником.
«Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?» — спросила манекенщица.
Публикация Анастасии Решетовой вызвала бурное обсуждение в соцсети. Всего за полчаса поклонники поставили фото около двухсот тысяч отметок «мне нравится». Большинство поклонников уверенно заявили — темноволосый кареглазый малыш больше похож на папу — Тимати.
«Какой сладкий малыш. Глаза папины!»
«Папин сынок»;
«Копия Тимур!» — написали фолловеры.
Однако некоторые заметили явное сходство новорожденного мальчика с его мамой Анастасией Решетовой.
«Мне кажется, больше на вас похож!» — заявил юзер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова рассказала, как быстро вернуться в форму после родов.
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