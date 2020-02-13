Решетова впервые показала лицо сына Тимати. На кого он больше похож?

Невеста рэпера Тимати 24-летняя Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. В Instagram звезда поделилась фотографией, на которой позирует вместе с наследником.

«Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?» — спросила манекенщица.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Публикация Анастасии Решетовой вызвала бурное обсуждение в соцсети. Всего за полчаса поклонники поставили фото около двухсот тысяч отметок «мне нравится». Большинство поклонников уверенно заявили — темноволосый кареглазый малыш больше похож на папу — Тимати.

«Какой сладкий малыш. Глаза папины!»

«Папин сынок»;

«Копия Тимур!» — написали фолловеры.

Однако некоторые заметили явное сходство новорожденного мальчика с его мамой Анастасией Решетовой.

«Мне кажется, больше на вас похож!» — заявил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова рассказала, как быстро вернуться в форму после родов.