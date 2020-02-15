Студенты соревнуются в управлении роботами в Санкт-Петербурге

Очные состязания заключительного этапа студенческой олимпиады «Я профессионал» по направлению «Робототехника» проходят в Санкт-Петербурге на базе университета ИТМО. Это один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленный на поддержку талантливых студентов разных специальностей. В олимпиаде участвуют студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Как рассказал в интервью 5-tv.ru научный сотрудник ИТМО Дмитрий, бакалавры сегодня решали задачу управления мобильным роботом по заданной траектории, в этом году это восьмерка, при этом беспилотный летательный аппарат должен следовать за мобильной платформой.

«Для магистрантов уровень задач несколько сложнее, требуется применять более сложную математику и физику, необходимо вслепую отсортировать детали на рабочей поверхности. Задача похожа на то, когда человек пытается в темноте вставить ключ в замок», - пояснил Дмитрий.

Победители очного этапа полуфинала олимпиады «Я профессионал» примут участие в финале, который пройдет в университете Инополис в Казани. Там уже протестированный на полуфинале алгоритм участники состязаний будут применять на реальных технических объектах — на мобильной платформе, манипуляторе и квадрокоптере. Победители, помимо денежных призов, получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру.

Всего на направление «Робототехника» студенческой олимпиады было подано более девяти с половиной тысяч заявок. В отборочном этапе приняли участие 685 человек, в заключительный этап прошел 241 из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о студенте-третьекурснике из Санкт-Петербурга, который прошел в заключительный этап олимпиады «Я-профессионал» сразу по восьми направлениям.