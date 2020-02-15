«Крис, завязывай!» — Асмус снялась в образе зомби
Актриса удивила поклонников неожиданным снимком во время фотосессии в черном мини.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Необычный снимок представила поклонникам Кристина Асмус во время очередной фотосессии для Instagram. Актриса снялась на фоне длинного, обшитого деревом коридора. Что это за помещение и где находится, она не уточнила и не поставила геоотметки. Для появления в кадре звезда экрана выбрала черное мини-платье с вырезом на спине и босоножки с каблуком.
Больше всего внимание фанатов привлек не антураж и не внешний вид Кристины, а выражение ее лица на одном из фото. Артистка решила похулиганить и к привычным образам милой девушки добавила образ зомби. Асмус высунула язык во всю длину и закатила глаза. При этом она села в неестественною для человека позу — будто поднимается с пола, только что восстав из мертвых. Такой кадр значился в ее посте за номером «два».
«Инстацаца-дрица-ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду», — написала Асмус.
Поклонники не испытали шока, а, напротив, оценили юмор любимицы. В комментариях также отметили ее красивые ноги, яркость и женственность.
«Милая. Огонь!»
«Офигенные фотки»
«Крис, завязывай!»
«Обворожительная, яркая, женственная. Красотка»;
«Какие ноги!» — отозвались подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус показала редкие кадры с подросшей дочкой.
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