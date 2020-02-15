Необычный снимок представила поклонникам Кристина Асмус во время очередной фотосессии для Instagram. Актриса снялась на фоне длинного, обшитого деревом коридора. Что это за помещение и где находится, она не уточнила и не поставила геоотметки. Для появления в кадре звезда экрана выбрала черное мини-платье с вырезом на спине и босоножки с каблуком.

Больше всего внимание фанатов привлек не антураж и не внешний вид Кристины, а выражение ее лица на одном из фото. Артистка решила похулиганить и к привычным образам милой девушки добавила образ зомби. Асмус высунула язык во всю длину и закатила глаза. При этом она села в неестественною для человека позу — будто поднимается с пола, только что восстав из мертвых. Такой кадр значился в ее посте за номером «два».

Instagram @asmuskristina

«Инстацаца-дрица-ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду», — написала Асмус.

Поклонники не испытали шока, а, напротив, оценили юмор любимицы. В комментариях также отметили ее красивые ноги, яркость и женственность.

«Милая. Огонь!»

«Офигенные фотки»

«Крис, завязывай!»

«Обворожительная, яркая, женственная. Красотка»;

«Какие ноги!» — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус показала редкие кадры с подросшей дочкой.