Автобус сбил амурского тигра в Приморье. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщает центр «Амурский тигр», животное выбежало на дорогу и попало под колеса транспортного средства. По словам очевидцев, после инцидента тигр встал и ушел в лес. Однако приехавшие на место ДТП инспекторы охотнадзора обнаружили тело хищника недалеко от проезжей части — очевидно, животное попыталось скрыться, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Подробности происшествия выясняются.

Амурский тигр — самый северный и самый крупный подвид тигров. Хищники занесены в Красную книгу — всего популяция насчитывает несколько сотен особей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мертвого тигренка нашли на обочине дороги в Хабаровском крае.