Автобус сбил тигра в Приморье — животное умерло, пытаясь спрятаться в лесу

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Анастасия Игонина
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Занесенное в Красную книгу животное выскочило на дорогу прямо под колеса транспорта.

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Фото, видео: Instagram @amurtigercenter

Автобус сбил амурского тигра в Приморье. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщает центр «Амурский тигр», животное выбежало на дорогу и попало под колеса транспортного средства. По словам очевидцев, после инцидента тигр встал и ушел в лес. Однако приехавшие на место ДТП инспекторы охотнадзора обнаружили тело хищника недалеко от проезжей части — очевидно, животное попыталось скрыться, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Подробности происшествия выясняются.

Амурский тигр — самый северный и самый крупный подвид тигров. Хищники занесены в Красную книгу — всего популяция насчитывает несколько сотен особей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мертвого тигренка нашли на обочине дороги в Хабаровском крае.

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