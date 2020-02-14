Мертвого тигренка нашли на обочине дороги в Хабаровском крае
Предположительный возраст погибшего животного — три-четыре месяца.
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Фото, видео: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Архив, amur-tiger.ru
Мертвого тигренка нашли на обочине дороги в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте центра «Амурский тигр».
Труп погибшего животного заметил водитель проезжавшего мимо лесовоза и известил местные власти. На место происшествия прибыла группа специалистов и инспекторов охотнадзора.
В результате первичного осмотра был установлен предположительный возраст хищника — три-четыре месяца. Следов внешнего воздействия, указывающих на смерть от рук браконьеров, эксперты не выявили. Точные причины гибели тигренка установит экспертиза. По предварительным данным, юный зверь мог умереть от болезни или истощения.
Отмечается, что неподалеку от трупа тигренка были замечены следы взрослого сородича — предположительно его матери. Судя по всему, тигрица чувствует себя удовлетворительно. Возле места происшествия найдены следы охоты — останки кабана.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото с места задержания предполагаемых убийц краснокнижного тигренка в Приморье.
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