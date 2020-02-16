Петросян помолодел и сменил стиль после свадьбы с молодой помощницей

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Анастасия Игонина
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Комик изменил стиль одежды на более молодежный.

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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Евгений Петросян сменил стиль после женитьбы на молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Поклонники отмечают, что юморист, кажется, даже помолодел.

Восхищенные комментарии фолловеры оставляют в комментариях под публикациями артиста в Instagram. Один из постов Евгений Ваганович сделал после похода на Fashion Freak Show — автобиографическую постановку французского кутюрье Жана-Поля Готье, передает ФАН. На спектакль Петросян пришел в стильном черном пиджаке поверх тельняшки, темных брюках и серебристых туфлях.

Instagram @petrosyanevgeny

«Образ просто огонь! Супер! Так держать!»

«Стиляга вы, Евгений Ваганович!»

«А помолодел-то как, а похорошел-то как», — пишут пользователи под снимками комика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фолловеры посоветовали молодой жене Петросяна изменить поведение в Instagram.

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