Фолловеры посоветовали Татьяне Брухуновой изменить поведение в Instagram

Подписчики рассказали помощнице юмориста Евгения Петросяна, как исправить ее страницу в Instagram. Рекомендации фолловеры оставили под публикацией Татьяны Брухуновой в социальной сети.

Совета Татьяна попросила сама — в своем аккаунте она опубликовала фото с десертом и поинтересовалась, что пользователям в профиле нравится, а что они хотели бы изменить.

Instagram @bruhunova

Многие посоветовали Брухуновой поменьше выкладывать контента с лакомствами. По их мнению, череда эффектных фото и несколько сторис, посвященных одному и тому же угощению — это перебор. А вот другим, наоборот, показалось, что предполагаемая супруга юмориста публикует слишком мало сторис, передает Teleprogramma.pro.

И, кажется, Татьяна уже прислушалась к советам своих почитателей — сейчас на странице Брухуновой в Instagram порядка 100 сторис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники напророчили Татьяне Брухуновой рождение дочки.