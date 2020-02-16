«Давно пора»: поклонники предполагают, что Наталья Еприкян беременна
На фото, появившемся в сети, пользователи разглядели у актрисы округлившийся живот.
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Фото, видео: Instagram @eprikol
Наталья Еприкян смутила поклонников неоднозначным фото. На новом снимке, опубликованном в Instagram, фолловеры рассмотрели у артистки признаки беременности.
В кадре звезда Comedy Woman сидит в плетеном кресле боком к камере. На актрисе свободное разноцветное платье, которое выглядит так, словно под ним большой живот. Не исключено, что это просто неудачные складки на ткани или Еприкян надела накладной живот ради новой роли. Однако пользователи не сомневаются в том, что Наталья долгое время скрывала свое интересное положение — и принялись ее поздравлять.
«С пузиком что ли?»
«Ай, какое красивое состояние у вас!»
«Давно пора. Здорово!» — ликуют фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллегу Натальи по Comedy Woman Екатерину Варнаву пристыдили за фото в мини-платье с молящими глазами.
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