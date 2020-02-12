«Очередь в туалет!» —Варнаву пристыдили за фото в мини-платье с молящими глазами
Новый снимок звезды Comedy Woman в Instagram вызвал неприличные ассоциации у фанатов.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава готовится к выходу нового клипа Филиппа Киркорова на песню «Романы». В нем участница юмористического шоу сыграла одну из главных ролей. В преддверии премьеры ролика на своей странице в Instagram теледива опубликовала фото, на котором запечатлена в сценическом образе: черном мини-платье, босоножках на шпильке и волнистыми волосами. Мимика артистки на снимке, как всегда, живая: она смотрит вверх и будто молит о чем-то своими большими и милыми глазами.
Многие подписчики пришли в восторг от такого соблазнительного кадра и не удержались от комплиментов. Всплеск комментариев вызвали сексуальные ноги Варнавы и ее выразительные глаза.
«Катя, Ваши глаза не дают мне покоя! Они прекрасны!»
«Куколка!»
«Вы необыкновенно красивая!»
«Бомбическая женщина!»
«Звезда Тима Бертона!»— восхищались пользователи.
Впрочем, нашлось место и для критики. У кого-то образ светской львицы вызвал неприличные ассоциации и возмущение.
«Очередь в туалет!»
«Порно снимаете?»
«А где стыд и срам?» — высказались юзеры.
Некоторые, в свою очередь, отреагировали не на саму фотографию, а на новость о готовящемся клипе. К слову, его премьера запланирована на День всех влюбленных — 14 февраля.
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Чувственные откровения Короля Филиппа @fkirkorov в положенный день 💔😈 14 февраля | ПРЕМЬЕРА | #РоманыРоманы
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава развеселила подписчиков эротичным танцем с Евгением Бороденко.
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