«Очередь в туалет!» —Варнаву пристыдили за фото в мини-платье с молящими глазами

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава готовится к выходу нового клипа Филиппа Киркорова на песню «Романы». В нем участница юмористического шоу сыграла одну из главных ролей. В преддверии премьеры ролика на своей странице в Instagram теледива опубликовала фото, на котором запечатлена в сценическом образе: черном мини-платье, босоножках на шпильке и волнистыми волосами. Мимика артистки на снимке, как всегда, живая: она смотрит вверх и будто молит о чем-то своими большими и милыми глазами.

Многие подписчики пришли в восторг от такого соблазнительного кадра и не удержались от комплиментов. Всплеск комментариев вызвали сексуальные ноги Варнавы и ее выразительные глаза.

«Катя, Ваши глаза не дают мне покоя! Они прекрасны!»

«Куколка!»

«Вы необыкновенно красивая!»

«Бомбическая женщина!»

«Звезда Тима Бертона!»— восхищались пользователи.

Instagram @kativarnava

Впрочем, нашлось место и для критики. У кого-то образ светской львицы вызвал неприличные ассоциации и возмущение.

«Очередь в туалет!»

«Порно снимаете?»

«А где стыд и срам?» — высказались юзеры.

Некоторые, в свою очередь, отреагировали не на саму фотографию, а на новость о готовящемся клипе. К слову, его премьера запланирована на День всех влюбленных — 14 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава развеселила подписчиков эротичным танцем с Евгением Бороденко.