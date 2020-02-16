«Мини-версия Тимати!» — Анастасия Решетова показала четыре портрета сына
Звездная семья отмечает радостное событие — сегодня маленькому Ратмиру исполнилось четыре месяца.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram редкие фотографии сына. Модель поделилась с подписчиками радостной новостью — сегодня маленькому Ратмиру исполнилось четыре месяца. В честь праздника молодая мамочка написала трогательный пост.
«Ровно четыре месяца назад родился этот кроха. И он получился именно таким, каким я себе его представляла. Даже знак зодиака, о котором я мечтала! Чудо!» — эмоционально подписала публикацию знаменитость.
Поклонники поразились необычайному сходству Ратмира и его папы Тимати. Кареглазый темноволосый малыш на снимках вызвал всеобщее умиление. Почти каждый третий комментарий под публикацией гласил — мальчик копия отца.
«Мини-версия Тимати!»
«Я вижу Тимура!»
«Похож на папу!»
«Брови, глаза, взгляд — чисто папины!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова предложила фанатам угадать — на кого больше похож ее с Тимати сын.
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