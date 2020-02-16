Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram редкие фотографии сына. Модель поделилась с подписчиками радостной новостью — сегодня маленькому Ратмиру исполнилось четыре месяца. В честь праздника молодая мамочка написала трогательный пост.

«Ровно четыре месяца назад родился этот кроха. И он получился именно таким, каким я себе его представляла. Даже знак зодиака, о котором я мечтала! Чудо!» — эмоционально подписала публикацию знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники поразились необычайному сходству Ратмира и его папы Тимати. Кареглазый темноволосый малыш на снимках вызвал всеобщее умиление. Почти каждый третий комментарий под публикацией гласил — мальчик копия отца.

«Мини-версия Тимати!»

«Я вижу Тимура!»

«Похож на папу!»

«Брови, глаза, взгляд — чисто папины!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова предложила фанатам угадать — на кого больше похож ее с Тимати сын.