Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Американский финансово-экономический журнал Forbes сообщил о появлении нового долларового миллиардера в России. Им стал основатель финансово-технологической компании Revolut Николай Сторонский. Его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Как отмечает URA.RU, организация завершила очередной этап по привлечению инвестиций, в результате чего общая стоимость компании увеличилась до шести миллиардов долларов. Доля Сторонского в бизнесе составляет порядка 30% — это говорит о том, что его прибыль может быть приравнена к 1,65 миллиарда долларов.

Отмечается, что в 2019 году основатель Revolut вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивалось в 500 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru представлял ТОП самых успешных и богатых знаков зодиака из списка Forbes.