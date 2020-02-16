Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

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Карина Бернтгольц
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Состояние предпринимателя Николая Сторонского оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Американский финансово-экономический журнал Forbes сообщил о появлении нового долларового миллиардера в России. Им стал основатель финансово-технологической компании Revolut Николай Сторонский. Его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Как отмечает URA.RU, организация завершила очередной этап по привлечению инвестиций, в результате чего общая стоимость компании увеличилась до шести миллиардов долларов. Доля Сторонского в бизнесе составляет порядка 30% — это говорит о том, что его прибыль может быть приравнена к 1,65 миллиарда долларов.

Отмечается, что в 2019 году основатель Revolut вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивалось в 500 миллионов долларов.

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