Nike презентовала новую версию «умных» кроссовок
Обувью можно управлять со смартфона — при помощи специального приложения.
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Фото, видео: Nike
Компания Nike представила свои «умные» кроссовки Adapt BB 2.0, продажи которых стартуют 16 февраля. Официальная презентация состоялась во время Матча всех звезд американской Национальной баскетбольной ассоциации в Чикаго.
Как пишет ФАН, главная особенность «умной» спортивной обуви — возможность управлять ею с мобильного телефона. В специальном приложении с помощью Bluetooth пользователь может контролировать состояние шнуровки, температуру внутри обуви и даже влажность. Можно также регулировать подсветку кроссовок и посадку под форму ноги. Контролирующее устройство спрятано в подошве под незаметной крышкой.
Стоит новинка дороже, чем предыдущая модель — 400 долларов США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о кроссовках со смарт-шнуровкой, которые Nike выпустила год назад.
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