Nike презентовала новую версию «умных» кроссовок

Компания Nike представила свои «умные» кроссовки Adapt BB 2.0, продажи которых стартуют 16 февраля. Официальная презентация состоялась во время Матча всех звезд американской Национальной баскетбольной ассоциации в Чикаго.

Как пишет ФАН, главная особенность «умной» спортивной обуви — возможность управлять ею с мобильного телефона. В специальном приложении с помощью Bluetooth пользователь может контролировать состояние шнуровки, температуру внутри обуви и даже влажность. Можно также регулировать подсветку кроссовок и посадку под форму ноги. Контролирующее устройство спрятано в подошве под незаметной крышкой.

Стоит новинка дороже, чем предыдущая модель — 400 долларов США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кроссовках со смарт-шнуровкой, которые Nike выпустила год назад.