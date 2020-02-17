«Лед-2» показал феноменальный старт в прокате

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Марина Неруцких
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Долгожданное продолжение российского блокбастера вышло на широкий экран 14 февраля.

Фото: Кадр из кинофильма "Лед 2"

Долгожданный сиквел российского фильма «Лед» — «Лед-2» — собрал более полумиллиарда рублей за первые три дня проката. Кассовые сборы мелодрамы режиссера Жоры Крыжовникова перевалили за 577 миллионов рублей. Кинолента вышла в широкий прокат 14 февраля.

Таким образом, российская мелодрама заняла первое место по сборам в дебютный уикенд. Следом идет боевик Гая Ричи «Джентльмены», он собрал 283 миллиона рублей. На третьем месте — экранизация популярной серии игр про реактивного ежа «Соник в кино», собравшая 126,1 миллиона рублей.

По сценарию, герои фильма «Лед-2» после свадьбы мечтают о ребенке, но все рушится в один миг. В главных ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на съемках «Лед-2» Александр Петров задумался о детях.

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