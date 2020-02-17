Подробности шокирующего ДТП с участием худрука театра «Лицедеи»

В Петербурге актер популярных криминальных сериалов Виктор Соловьев сам стал фигурантом уголовного дела. Дорогая иномарка, за рулем которой находился 61-летний худрук театра «Лицедеи» на большой скорости сбила человека.

Пострадавший в тяжелом состоянии, он пережил клиническую смерть и лишился ноги. Сам Соловьев с места ДТП пытался скрыться, экспертиза показала, что артист в момент аварии был в сильном алкогольном опьянении.

Известно, что после задержания, Соловьева отпустили под подписку и невыезде. Шокирующий кадры с места аварии и свидетельства очевидцев — в материале Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам помощницы МакSим, певица после аварии может не вернуться на сцену.