Подробности шокирующего ДТП с участием худрука театра «Лицедеи»
Виктор Соловьев, сбивший 42-летнего мужчину, отпущен под подписку о невыезде.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
В Петербурге актер популярных криминальных сериалов Виктор Соловьев сам стал фигурантом уголовного дела. Дорогая иномарка, за рулем которой находился 61-летний худрук театра «Лицедеи» на большой скорости сбила человека.
Пострадавший в тяжелом состоянии, он пережил клиническую смерть и лишился ноги. Сам Соловьев с места ДТП пытался скрыться, экспертиза показала, что артист в момент аварии был в сильном алкогольном опьянении.
Известно, что после задержания, Соловьева отпустили под подписку и невыезде. Шокирующий кадры с места аварии и свидетельства очевидцев — в материале Сергея Лескова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам помощницы МакSим, певица после аварии может не вернуться на сцену.
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