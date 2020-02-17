Нетрезвая пассажирка устроила дебош в самолете по пути из Петербурга в Сочи
Девушка начала вести себя неадекватно, как только лайнер приступил к заходу на посадку в аэропорт назначения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru
Изрядно подвыпившая пассажирка устроила дебош в самолете по пути из Петербурга в Сочи. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», девушка начала вести себя неадекватно, как только воздушное судно приступило к заходу на посадку в аэропорт назначения.
После требований экипажа пристегнуть ремни, дебоширка вскочила со своего кресла и попыталась атаковать пассажиров, сидящих на соседнем ряду кресел и снимавших ее выходки на видео. Ее действия сопровождались нецензурной бранью и угрозами.
После безуспешных попыток утихомирить нетрезвую путешественницу, экипаж передал ее в руки сочинских правоохранителей. Позднее нарушительница порядка призналась, что недавно выписалась из психиатрической клиники.
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