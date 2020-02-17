Нетрезвая пассажирка устроила дебош в самолете по пути из Петербурга в Сочи

Эфирная новость 51

Девушка начала вести себя неадекватно, как только лайнер приступил к заходу на посадку в аэропорт назначения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru

Изрядно подвыпившая пассажирка устроила дебош в самолете по пути из Петербурга в Сочи. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», девушка начала вести себя неадекватно, как только воздушное судно приступило к заходу на посадку в аэропорт назначения.

После требований экипажа пристегнуть ремни, дебоширка вскочила со своего кресла и попыталась атаковать пассажиров, сидящих на соседнем ряду кресел и снимавших ее выходки на видео. Ее действия сопровождались нецензурной бранью и угрозами.

После безуспешных попыток утихомирить нетрезвую путешественницу, экипаж передал ее в руки сочинских правоохранителей. Позднее нарушительница порядка призналась, что недавно выписалась из психиатрической клиники.

+6° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
Все портится и ломается: астрологи рассказали о влиянии ретроградного Меркурия

Новости Lentainform

Загрузка...