Подозреваемый в участии в украинском НВФ задержан в Крыму
В отношении жителя Черноморского района возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: ФСБ РФ; ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму жителя Черноморского района республики по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана (организован меджлисом*).
В отношении задержанного Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в соответствии со второй частью статьи 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону, подозреваемый в преступлении задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропагандист и вербовщик террористической организации задержан в Хабаровском крае
* — деятельность организации запрещена в РФ.
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