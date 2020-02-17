Подозреваемый в участии в украинском НВФ задержан в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму жителя Черноморского района республики по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана (организован меджлисом*).

В отношении задержанного Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в соответствии со второй частью статьи 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону, подозреваемый в преступлении задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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* — деятельность организации запрещена в РФ.