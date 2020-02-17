«Сладкие!» —Решетова показала, как четырехмесячный сын Тимати плавает в бассейне

Возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram трогательное видео. На кадрах модель вместе со своим четырехмесячным сыном Ратмиром плавает в бассейне. Светская львица помогает малышу нырять, держаться на спине и плыть на животе. Судя по лицу ребенка, ему нравится проводить время в воде.

По словам Решетовой, детей лучше учить плаванию с раннего возраста. В это время им комфортно находиться в воде, и подобные занятия благоприятно сказываются на их развитии, отметила теледива в подписи к публикации. Чтобы малыш быстрее научился держаться на воде, звездная семья даже наняла инструктора, который обучает мальчика в бассейне.

«Это делается не только для того, чтобы ребенок умел плавать, но и для общего развития. Занятия в воде улучшат кровообращение, укрепят нервную систему, развивают дыхание и помогут совершенствовать навыки и рефлексы», — пояснила избранница Тимати в подписи к посту.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фанаты не могли скрыть умиления при виде кадров в Instagram-аккаунте Решетовой и похвалили модель за то, что она начала заниматься с сыном почти сразу после его рождения.

«Боже, Настя, какой же он сладкий. Как вы удерживаетесь, чтобы не расцеловать, не затискать?!»

«Какая вы молодец!»

«Сладкие!»

«Малой лучше меня плавает!»

«Настя — умница! Отличная мамочка досталась Ратмиру!»

«Скоро с мамой и папой на серф встанет!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова показала четыре портрета сына.