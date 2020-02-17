Судья Конституционного суда призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством».
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; ТАСС / Никольский Алексей
Судья Конституционного суда России Константин Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» и призвал не считать Россию его правопреемницей. По его мнению, РФ должна обладать статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям» советской власти».
Таким образом член судейской коллегии прокомментировал декабрьское постановление КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий. Арановский убежден, что реабилитация пострадавших от репрессий в эпоху Советского Союза не должна рассматриваться как возмещение вреда виновным лицом, поскольку это «делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти и ее репрессивно-террористических деяний»
«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии», — цитирует судью «КоммерсантЪ».
Ранее 5-tv.ru сообщал, Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил к октябрю 2020 года проработать вопрос о создании единой базы жертв политических репрессий.
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