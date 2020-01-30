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  4. Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий

Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий

, 15:31 | Василий Заика 47

Президент России дал соответствующее указание по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото: www.globallookpress.com /Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил к октябрю 2020 года проработать вопрос о создании единой базы жертв политических репрессий. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения», — говорится в тексте документа.

Владимир Путин обозначил срок выполнения поручения — 1 октября 2020 года. Ответственными за проработку вопроса назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ РФ Александр Бортников, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и директор ФСИН Александр Калашников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конституционный суд РФ снял ограничивающие нормы в правах на жилье жертвам политических репрессий. Теперь дети реабилитированных совершенно законно смогут претендовать на квадратные метры там, где жили их родители до заключения.

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