«Идеальна!» — Дженнифер Лопес восхитила подписчиков фигурой в белом купальнике

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Алиса Старжевская
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Фанаты в приятном шоке от спортивной внешности и накаченного пресса 50-летней звезды.

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Фото, видео: Instagram @jlo

Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников великолепной фигурой. На этот раз певица выложила в Instagram фото в белоснежном купальнике, подписав его «расслабленная и заряженная». Роскошный пресс, тонкая талия и упругая грудь — поклонники артистки не могли удержаться от лестных комментариев.

«Идеальна!»

«Какое ослепительное тело!»

«Да, детка! Ты восхитительна», — один за другим писали фанаты со всего мира.

Instagram @jlo

Откровенные фото для Лопес — не редкость. Она периодически балует своих подписчиков пикантными кадрами с концертов, где исполняет популярные композиции в чересчур открытых зеркальных платьях, или же делится кадрами после пробежки в облегающих розовых лосинах с миниатюрным топом. Певица признается: секрет ее идеальных форм — ежедневные тренировки в спортзале.

Ранее 5-tv.ru показал фото Дженнифер Лопес, где она позирует в платье с экстремальным декольте.

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