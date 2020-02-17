Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников великолепной фигурой. На этот раз певица выложила в Instagram фото в белоснежном купальнике, подписав его «расслабленная и заряженная». Роскошный пресс, тонкая талия и упругая грудь — поклонники артистки не могли удержаться от лестных комментариев.

«Идеальна!»

«Какое ослепительное тело!»

«Да, детка! Ты восхитительна», — один за другим писали фанаты со всего мира.

Instagram @jlo

Откровенные фото для Лопес — не редкость. Она периодически балует своих подписчиков пикантными кадрами с концертов, где исполняет популярные композиции в чересчур открытых зеркальных платьях, или же делится кадрами после пробежки в облегающих розовых лосинах с миниатюрным топом. Певица признается: секрет ее идеальных форм — ежедневные тренировки в спортзале.

Ранее 5-tv.ru показал фото Дженнифер Лопес, где она позирует в платье с экстремальным декольте.