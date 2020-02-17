Подруга Евгения Петросяна Брухунова призналась, что публичность портит ей жизнь
Женщина, с котрой юморист, по слухам, связал себя узами брака, разоткровенничалась с подписчиками в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Татьяна Брухунова, которой приписывают брак с известным юмористом Евгением Петросяном, призналась, что она страдает от повышенного внимания со стороны общественности и СМИ, сообщают «Дни.ру».
30-летняя помощница сатирика рассказала на своей странице в Instagram, что ей совсем не нравится та популярность, которая на нее обрушилась в последнее время. Брухунова заявила, что она совсем не публичный человек.
«Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние два года я, как минимум, шесть раз хотела удалить все аккаунты из социальных сетей», — призналась Татьяна.
При этом она отметила, что любит общение. Однако Брухуновой не нравится, что совершенно посторонние люди обращаются к ней так, будто она им что-то должна.
«У людей напрочь исчезло чувство такта. В 80% из 100 фолловеры пугают меня своими дикими сообщениями, хамством, абсолютным наплевательством на частную (!) жизнь!» — отметила помощница Петросяна.
Татьяна рассказала, что в данный период не стремится заводить новых знакомств. И дело не только в том, что ей меньше попадается интересных персон. По словам подруги юмориста, она ценит свое личное пространство.
«НЕТ! И еще миллион раз НЕТ — я НЕ публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию „журналист“», — написала знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид помощницы Петросяна.
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