Экс-стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид помощницы Петросяна

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс резко высказался о внешнем виде помощницы Евгения Петросяна. Об этом сообщает «Собеседник».

Татьяна часто делится с подписчиками на своей странице в Instagram постами о модных трендах. Судя по ее гардеробу, подруга сатирика отдает предпочтение брендовым вещам. На вопрос журналиста, готов ли Джордж Ровалс сотрудничать с Брухуновой, он резко высказался.

«После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку, вот и все!» — жестко заявил имиджмейкер.

Стилист также добавил, что за свои услуги он просит большие деньги, которых у Брухуновой просто на него не хватит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фолловеры посоветовали Татьяне Брухуновой изменить поведение в Instagram.