В Петербурге жестоко избили администратора кафе

Администратора одного из петербургских кафе жестоко избили в центре Северной столицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 16 февраля на Малой Морской улице.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как, предположительно, из заведения выбегают двое мужчин. Одного из них пытается удержать администратор. В какой-то момент все трое останавливаются у припаркованного автомобиля. В ходе словесной перепалки второй бежавший мужчина со всей силы наносит удар администратору в лицо.

Пострадавший падает спиной на капот внедорожника и тут же скатывается на асфальт, ударяясь головой о поребрик. К мужчине подбегают несколько человек и пытаются оказать помощь.

В результате полученных травм 49-летний администратор кафе был госпитализирован с переломом основания черепа. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.