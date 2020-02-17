В Петербурге жестоко избили администратора кафе
Инцидент произошел ночью 16 февраля на Малой Морской улице в Центральном районе.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Администратора одного из петербургских кафе жестоко избили в центре Северной столицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 16 февраля на Малой Морской улице.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как, предположительно, из заведения выбегают двое мужчин. Одного из них пытается удержать администратор. В какой-то момент все трое останавливаются у припаркованного автомобиля. В ходе словесной перепалки второй бежавший мужчина со всей силы наносит удар администратору в лицо.
Пострадавший падает спиной на капот внедорожника и тут же скатывается на асфальт, ударяясь головой о поребрик. К мужчине подбегают несколько человек и пытаются оказать помощь.
В результате полученных травм 49-летний администратор кафе был госпитализирован с переломом основания черепа. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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