Ксенона Тэйлор

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Приближается один из самых таинственных и одновременно страшных праздников в году — Хэллоуин. Сегодня он ассоциируется с веселым карнавалом, тыквами с рожицами, черепами, страшными преданиями и охотой за сладостями.

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В давние времена этот языческий праздник кельты Ирландии и Шотландии называли Сайман, он знаменовал окончание сельскохозяйственных работ. В их представлении год делился на две равные половины — светлую (лето) и темную (зима).

Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в мир людей проникают духи — усопшие родственники, решившие заглянуть в гости к своим потомкам. Вместе с ними через портал из потустороннего мира может прийти всякая нечисть, которой следует опасаться. Так или иначе, это мистическое время, открывающее возможность узнать что-то о своем будущем или прошлых жизнях путем различных гаданий и примет.

По своему значению Сайман приравнивался к другому дохристианскому празднику кельтов — Белтейну, более известному как Вальпургиева ночь, длившуюся с 30 апреля по 1 мая. Обе даты лучше всего подходили для проведения ритуалов.

О том, какие обряды на Хэллоуин помогут узнать имя будущего жениха и осуществить заветные желания, 5-tv.ru эксклюзивно рассказала блогер Ксенона Тейлор.

Приметы на Хэллоуин

Увидеть на Хэллоуин паука — жди неприятностей в ближайшее время.

Зажженные свечи сами собой погасли, или пламя дрожит и трещит? Значит, в помещении находятся злые духи.

Увидеть стаю птиц, пролетающих над вашим домом — это точно к богатству.

Гадания на Хэллоуин

На орехах

Это гадание лучше проводить ночью и у костра, так как празднование Хэллоуина связяно с огнем. Для гадания понадобятся два ореха: один называем именем избранного, второму нужно дать свое имя. Как вариант, могут сгодится каштаны.

Бросаете орешки и наблюдаете. Разлетелись или хотя бы один из них попал в костер и сгорел — загаданную пару ждет разрыв. Остались целы и лежат рядышком — впереди скорое замужество.

На яблоках

Для гадания необходимо взять кожуру от яблока и бросить ее через плечо. По рисунку кожуры и тому, как она упадет, получится определить первую букву имени будущего жениха.

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На ночной рубашке

Повесьте мокрую ночную сорочку сушиться на спинку стула. Считается, что в дом придет жених, чтобы перевесить ее. Если вы уснули и ничего не увидели, то винить некого — любимого вам в этом году не дождаться.

На соленой еде

Хотите увидеть будущего супруга во сне — поешьте на ночь сильно соленой еды. Считается, что жених явится во сне, чтобы напоить вас водой.

На воде

Для этого гадания потребуются три чашки — в одну налить чистую воду, в другую соленую, а третью оставить пустой. Затем с завязанными глазами выбирать одну из них. Пустая чашка скажет о том, что замужества в этом году можно и не ждать. Соленая вода — означает слезы и неудачи в семейной жизни, а вот чашка с чистой водой предвещает скорое замужество и счастье.

Тест: Кем вам нарядиться на Хэллоуин?

На яблочных семенах

Загадайте желание, возьмите крупное красное яблоко и разрежьте пополам. А теперь внимательно посмотрите на сердцевину. Если семечки остались полностью целыми, то желание обязательно сбудется. Ну а если нет, то Вселенная решила пока отложить исполнение загаданного.

На тыкве

И, конечно, как обойтись без главного символа Хэллоуина — тыквы? Чтобы узнать, исполнится ли заветное желание, нужно разрезать плод пополам и посчитать семена. Если в правой половине тыквы семечек окажется больше, то мечта непременно осуществится. Если же на левой стороне плода — скорее всего, придется немного подождать.

На яичном белке

Чтобы узнать, сколько детей родится в браке, супруги на Хэллоуин должны налить в блюдце холодной воды и капнуть в него яичным белком. Сколько капель окажется на поверхности жидкости, столько отпрысков в будущем ждет пару.

Что можно и нельзя делать на Хэллоуин

Обязательно нужно собрать на ночь сушащееся на улице белье. Говорят, что если оставить его на ночь, туда вселятся духи.

Также на Хэллоуин следует плотно закрывать окна и двери, так как через них в дом может проникнуть нечисть.

По традиции одежду лучше специально носить наизнанку. Это отпугнет приведений на Хэллоуин.

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Также защититься от злых духов на Хэллоуин помогут светильник Джека (тыква с вырезанной рожицей и свечой внутри) и ветка орехового дерева.

При звуке шагов нельзя оборачиваться — это могут пугать и путать следующие за вами духи покойников.

На Хэллоуин желательно пойти в гости и принести с собой сладости. Поскольку мертвые возвращаются на землю ради пищи и тепла, по которым тосковали, они будут благодарны благодарны такому поступку. Предполагается, что так им легче получить праздничную еду. В США, Великобритании, Канаде и других старанах принят обычай «угощение или шалость» (trick-or-treat), когда дети ходят по домам и просят конфеты.

По поверью, с 31 октября по 1 ноября в доме не должно быть никаких кошек. Особенно нельзя пускать в помещение черных кошек с улицы. Кроме кошек, под видом животных духи могут прятаться в обличии сов и летучих мышей.