От рекордного тепла до первого снега: Москва готовится к погодному развороту

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Резкое похолодание ожидается уже на следующей неделе.

Когда в Москве закончится бабье лето и начнутся заморозки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александра Глущенко

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Тема:
Погода

Бабье лето в Москве закончится 31 октября — 1 ноября

В минувшую пятницу столичные синоптики зафиксировали новый температурный рекорд. Впервые за всю историю метеонаблюдений — 147 лет — температура воздуха поднялась до +12,8 градусов, войдя тем самым в топ теплых дней октября в Москве. Каким будет ноябрь? Когда выпадет первый снег? И какие «сюрпризы» погоды готовит жителям Центральной России грядущей зимой?

Последние дни октября радуют теплом: очередной температурный рекорд был побит

В своем официальном Telegram-канале специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 30 октября 2026 года температура воздуха на ВДНХ достигла +12,8 градусов. Прежде такого не было. То есть минувшая пятница вошла в тройку самых теплых дней уходящего месяца.

«Последние дни октября в Москве радуют теплом», — написала Позднякова.

При этом метеоролог призвала жителей столичного региона готовиться к холодам. Заморозки, по ее словам, придут в Москву в самом начале следующей неделе — 2 ноября. Температура воздуха заметно снизится. Ожидается снижение примерно на четыре градуса. В дальнейшем погода начнет приобретать черты предзимья.

Уже скоро: когда выпадет первый снег в Москве

В беседе с корреспондентом РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что следующий месяц в Москве будет близким к климатической норме. При этом среднемесячная температура воздуха прогнозируется немного выше обычных значений. То есть ноябрь 2026 будет теплее, чем ноябрь 2025.

Синоптик пояснил, что столбики термометров будут варьироваться в районе 0 градусов.

«По осадкам также ожидается норма — примерно 50 миллиметров за месяц», — сказал Александр Голубев.

Опираясь на предварительные данные метеорологов, можно прийти к выводу, что внезапных «подарков» в виде какого-либо циклона не предвидится. Погода будет идти по привычному сценарию: постепенное снижение температуры, появление заморозков и, наконец, снег.

В беседе с ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина сказала, что первый снег в Москве может выпасть уже 4 ноября. Долго покров не продержится: он практически сразу исчезнет. Тем временем как небольшие осадки сохранятся вплоть до конца недели — 8 ноября.

Более ощутимый снежный покров начнет формироваться в Москве лишь в конце месяца.

То оттепель, то морозы: какие «сюрпризы» погода готовит этой зимой жителям Центральной России

Анализируя данные, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также пришел к выводу, что снежный покров в Москве начнет формироваться в ноябре.

Синоптик напомнил, что до этого автомобилистам следует поменять шины, а также приноровиться к более спокойному стилю вождения, нежели был летом.

Говоря о долгосрочном прогнозе, Тишковец, как и его коллеги, считает, что грядущая зима в Центральной России будет теплее, чем предыдущая. Тем не менее без «сюрпризов» не обойдется. Часть погодных «подарочков» уже настигли своих получателей — жителей Урала и Сибири. Там еще в октябре выпало рекордное количество осадков. Кое-где водителям даже пришлось спасать друг друга из зимних ловушек.

По словам метеорологов, зима 2026–2027 годов в России прогнозируется снежной и неустойчивой. Это означает, что оттепели будут сменяться резкими морозами. Такая погодная тенденция ожидается и в Москве.

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