Россия может вытеснить Украину с чемпионата мира по хоккею

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

В международной организации уже обсуждают, как вписать сборную из РФ в календарь будущих соревнований.

Заменит ли Россия украинскую сборную на ЧМ по хоккею

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Kraft

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Международная федерация хоккея (IIHF) может заменить сборную Украины российской командой на чемпионате мира 2027 года. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Швеции и член совета IIHF Андрес Ларссон в комментарии газете Aftonbladet.

По словам Ларссона, ранее конгресс IIHF постановил, что после возвращения российская сборная должна выступать на прежнем уровне. Теперь федерации предстоит решить, как выполнить это условие с учетом числа участников, расписания матчей и телевизионных прав. При этом Украина стала последней командой, прошедшей отбор на турнир.

«Не стоит предрешать решения, которые мы примем на следующей неделе на этом техническом уровне, но ясно, что подобные вопросы необходимо решить в ближайшем будущем», — отметил Ларссон.

Совет IIHF обсудит вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) 2–3 ноября. Ранее, 30 октября, суд обязал федерацию допустить российские команды к международным соревнованиям.

Сам чемпионат мира пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

Российские команды были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В июле IIHF продлила запрет на участие сборных России в сезоне-2026/27, объяснив это опасениями за безопасность участников турниров.

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