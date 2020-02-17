Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
По мнению священнослужителя, подобными высказываниями Дмитрий Смирнов привлекает внимание к теме защиты брака и семьи.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; www.globallookpress.com / Patriarch of Moscow Press Office, Pravda Komsomolskaya, Federation Council of Russia
Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».
По словам священнослужителя, Смирнов нередко себе позволяет оскорбительные высказывания в отношении прекрасного пола. Однако, по мнению митрополита Илариона, он делает это, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу сохранения ценностей брака и семьи.
«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными», — цитирует священнослужителя ФАН.
Митрополит напомнил, что церковь уважительно относится к официально зарегистрированным бракам. Что касается тех пар, которые не узаконили свой союз, Иларион считает, что женщина в них зачастую оказывается «слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен».
Как пояснил архиерей, представительницы прекрасного пола нередко соглашаются на такие отношения в надежде, что мужчина впоследствии поведет их в ЗАГС, однако избранник не хочет этого делать, чтобы не рисковать своим состоянием.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова назвала «глупым оскорблением» высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах, живущих в гражданском браке.
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