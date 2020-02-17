Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

По словам священнослужителя, Смирнов нередко себе позволяет оскорбительные высказывания в отношении прекрасного пола. Однако, по мнению митрополита Илариона, он делает это, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу сохранения ценностей брака и семьи.

«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными», — цитирует священнослужителя ФАН.

Митрополит напомнил, что церковь уважительно относится к официально зарегистрированным бракам. Что касается тех пар, которые не узаконили свой союз, Иларион считает, что женщина в них зачастую оказывается «слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен».

Как пояснил архиерей, представительницы прекрасного пола нередко соглашаются на такие отношения в надежде, что мужчина впоследствии поведет их в ЗАГС, однако избранник не хочет этого делать, чтобы не рисковать своим состоянием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова назвала «глупым оскорблением» высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах, живущих в гражданском браке.