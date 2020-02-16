Слова священника о гражданских женах истолковала глава Союза женщин России

Председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова назвала «глупым оскорблением» высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах, живущих в гражданском браке. При этом она признала, что, возможно, в грубой форме, но представитель православной церкви защищает традиционные семейные ценности. Глава патриаршей комиссии по делам семьи на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO заявил, что женщины, которым «неохота сказать, что я бесплатная проститутка, говорят: у меня гражданский брак».

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью <…> Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — цитирует Екатерину Лахову РИА Новости.

По мнению сенатора, протоиерей Смирнов имел в виду, что традиционная семья «строится на любви, уважении и ответственности», а гражданский брак основан «больше на сексуальных отношениях».

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, на встрече с воспитанниками детского дома протоиерей Дмитрий Смирнов подсказал простой способ отучить ребенка употреблять ненормативную лексику — «дать по роже».